SON DAKİKA | Altın hesabından TL’ye geçen işte böyle kazanacak! Yeni sistemin tüm merak edilenleri belli oldu

Soru 6: Sisteme giriş için belli bir tarih var mı? Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?

Cevap: 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek. Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları, belirtilen destekten bir defaya mahsus faydalanabilecek. Bir hesap sahibi birden fazla hesap ile sisteme dahil olabilecek.