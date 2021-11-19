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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Altın için yeni tarihi zirve! Altın için kritik teknik seviyeler: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?
Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:28 Son Güncelleme: 19.11.2021 09:31

Son dakika | Altın için yeni tarihi zirve! Altın için kritik teknik seviyeler: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Son dakika | Altın için yeni tarihi zirve! Altın için kritik teknik seviyeler: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Son dakika haberleri…Altın fiyatları yeni haftaya primli başlamasının ardından hem gram tarafında hem de ons tarafında yükselişini güçlendirdi. Gram altın fiyatları 675 lira ile tarihi zirvesini tazelerken, ons altın ise 1877 dolar ile 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. 2021 yılsonu yaklaşırken yurt içinde gram altın için son dakika gelişmeleri en çok araştırılan konuların başında gelirken, küresel düzeyde Fed’in yeni para politikasına dair atacağı adımlar ve beklentilerle altın talebi arttı. “Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu” gibi sorular gündemdeki sıcaklığını artırıyor. İşte bütün son dakika gelişmeleri ile beraber canlı fiyatları ve kritik teknik destek seviyeleri...

Son dakika haberler…Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kuru ile yön bularak tarihi zirvesini tazeledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 1.050 liranın üzerinde işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 4.300 bandına yerleşti. İşte altın fiyatları için son durum…

SON DAKİKA | ONS ALTIN FİYATLARI 1850 DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Küresel düzeyde piyasalar Fed'den gelecek sözlü yönlendirmelere odaklandı. ABD'de açıklanan enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bununla beraber Fed'in bu doğrultuda nasıl karar alacağı ile ilgili beklentilerle ons altın fiyatları 1850 doların üzerine yükseldi.

Altın, yıllardır dünyada enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkıyor.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI HABERİN DEVAMINDA...

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI FED'DE

ABD'de enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bununla beraber Fed'in varlık azaltma yolunda hamle yapsa bile piyasayı destekleyici güvercin duruşu nedeniyle, enflasyondan korunma aracı olarak altın fiyatları öne çıktı. Kasım ayına 1800 dolar bandının altında başlayan ons altın 1850 doları aştı.

Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed'de olacak.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI HABERİN DEVAMINDA...

GRAM ALTIN 2021'DE YAKLAŞIK YÜZDE 50 KAZANDIRDI

2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 675 lirayı görerek tarihi zirvesini yeniledi. Bununla beraber yıla altın yatırımıyla başlayanların kazancı yaklaşık yüzde 50 yükselişle 221 lira oldu.

Ons altın tarafında ise yatırımcının yüzü gülmedi. 2021 yılına 1900 dolar bandının üzerinde giriş yapan ons altın, hala bu seviyenin altın yer alıyor. Kayıp yaklaşık 40 dolar.

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ALTIN İÇİN KRİTİK TEKNİK SEVİYELER NELER?

Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1900 dolar psikolojik bandı öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1960 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1820-1800 dolar bandı ve devamında ise 1760 seviyesi önemli destek seviyesi.

Gram altın tarafında yukarıda tarihi zirve seviyesi olan 675 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında 700 lira psikolojik bandı takip edilecek. Aşağıda ise 625-600 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altın ise 570 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 550 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.



SON DAKİKA HABERLER | ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 19 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Önümüzdeki dönemde altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı çeyrek altın fiyatı ve güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.053,00

SATIŞ (TL) 1.086,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

ALIŞ (TL) 663,82

SATIŞ (TL) 663,95

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...



KAPALIÇARŞI'DA CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 4.317,00

SATIŞ (TL) 4.382,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 4.387,00

SATIŞ (TL) 4.460,00

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR?

ALIŞ (TL) 598,56

SATIŞ (TL) 608,66

CANLI 22 AYAR BİLEK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son dakika | Altın için yeni tarihi zirve! Altın için kritik teknik seviyeler: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?
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