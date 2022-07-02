SON DAKİKA | Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sadece kimya laboratuvarlarında anlaşılır





"SON ZAMANLARDA ÇOK GÜZEL KAPLAMA YAPIYORLAR, SAHTE OLDUĞU SADECE KİMYA LABORATUVARLARINDA ANLAŞILIR"

Çok uzun yıllardır kuyumculuk yaptığını belirten Öztürk, "Ben bu mesleği çocukluğumdan beri yapıyorum. Herkes aldanır, ben kolay kolay aldanmam ama son zamanlarda genelde kaplamasını çok iyi yapıyorlar. Kuyumcu ne kadar sarraf da olsa ilk baktığı zaman anlamakta zorlanır ağırlığından, renginden, sesinden. Mihenk taşlarımız var, altını üzerine sürerek en azından dışının altın olup olmadığını anlıyoruz. Fakat son zamanlarda çok güzel kaplama yapıyorlar. İçi sahte oluyor. Anadolu'nun hiçbir tarafında kolay kolay anlaşılmaz sadece kimya laboratuvarlarında anlaşılır" sözlerine ekledi.