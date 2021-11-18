"ULAŞTIRMADA DÖNÜŞÜM SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Adil Karaismailoğlu, bu amaç için odaklandıkları temel konuların mobilite, lojistik ve dijitalleşme olduğunu vurgulayarak, 2002'de AK Parti iktidarıyla ülkede başlayan "yeni ulaşım ve iletişim çağının", yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini aktardı.

Ulaşım ve haberleşme sektörlerinin, başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifi işlevleriyle 2071'e uzanan yolculukta en önemli dinamikler olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, yeni dönüşüm sürecinde açığa çıkmamış ihtiyaçları planlamalara daha fazla dahil edeceklerini belirtti.

Lojistik, mobilite ve dijitalleşme vizyonu ile geleceğin ulaşım ve haberleşme teknolojilerinin "sürdürülebilir bir dünyanın ve yaşamın" kapılarını nasıl açabileceğinin konuşulduğu 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Bakanlığın kritik başarı faktörlerini belirlemek, hedef gelişim alanlarını ve sorumluluklarını yeniden tespit etmek açısından Şura'nın çok büyük önem taşıdığını ifade etti.