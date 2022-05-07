SON DAKİKA: ASELSAN bir kritik projeyi daha bitirdi! İlk teslimat yapıldı: Kuş bile uçurtmayacak...

BKKHM; hava üslerinin hava savunma komuta kontrol ihtiyacını karşılayan, Ateş İdare Cihazı takımlarını ve KMS Zıpkın silah sistemlerini tek elden sevk ve idare edebilen, üst komuta kontrol unsurları ile Taktik Veri Bağı üzerinden veri iletişimi yapabilen hava savunma komuta kontrol unsuru olarak görev yapıyor. Bu merkezler sayesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilmiş olan tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması, otomatik teşhis algoritması, etkin radar silah yerleşim planlama algoritması gibi özgün karar destek algoritmaları sayesinde durumsal farkındalık ve karar destek işlevini etkin bir şekilde yerine getirecek.