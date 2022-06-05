Son dakika haberi...Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını hızlandırdı. Bu yıl emekli ve memur zammı ile beraber Temmuz 2022'de de asgari ücrete ek zam yapılması gündeme geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında toplanarak işçi ve işverenler için belirleyici olacak asgari ücret için çalışma yapıyor. Asgari ücret tespit edilirken önemli etmenlerden birisi de enflasyon oranı olarak dikkat çekiyor. 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken en çok arananlar arasında yer alıyor. Ancak asgari ücrete ek zam için yasal düzenleme gerekiyor.
Öte yandan asgari ücret 2022 Temmuz zammı için Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası YENİ HESAP belirdi. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen enflasyon hesabı...
SON DAKİKA HABERİ | BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ASGARİ ÜCRET VE TEMMUZ ZAMMI MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklama ile asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere herkesi heyecanlandırdı. Erdoğan, Temmuz zammı ile ilgili "Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz" dedi.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU: TEMMUZ ZAMMI İÇİN SİNYALLER GÜÇLENDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre;
Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre Temmuz zammı hesaplandığında;
PEKİ ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücret 2022 için en yetkili isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin gazetecilerin sorduğu sorulara her fırsatta aynı yanıtı verdi:
"Asgari ücrete ara zam meselesinin şimdiden konuşulması anlamsız. Olağanüstü koşullar oluştuğu takdirde biz gerekeni yaparız."
Bakan Bilgin özellikle asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının "Asgari ücret artışı-enflasyon artışı" sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti.
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.
ASGARİ ÜCRET 2022 SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT: OLGUNLAŞTIĞI ZAMAN PAYLAŞILIR
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in asgari ücret açıklamaları dikkat çekti. Gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' sorusuna cevap veren Çelik, "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız."
NET ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' GÜNDEME GELDİ
Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi.
Asgari ücrete Temmuz zammı yapılabilmesi için öncelikle yasal düzenleme gerekiyor. Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması durumunda 'Enflasyon' formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak. Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği o hesap:
ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ %14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse;
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET 6.989,1
SGK PRİMİ %14 978,47
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89
KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72
Asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.940,72 TL olacak. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.
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