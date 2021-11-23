



'ASGARİ ÜCRET ANKETİNİN SONUÇLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ NETLEŞİR'



Bakan Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.