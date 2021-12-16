SON DAKİKA: Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Yeni asgari ücret ile birlikte vergiler kalktı

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni asgari ücret en alt sınır olarak 4.250 TL olarak belirlendi. Bununla beraber asgari ücret bütün beklentilerin üzerinde yaklaşık yüzde 50 artış kaydetti. Bu rakam son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammı olarak dikkat çekti. Öte yandan Başkan Erdoğan rekor asgari ücret ile beraber işçi ve işveren için bir müjde daha verdi.