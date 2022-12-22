Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kadar pek çok konuyu çözüme kavuşturduk.

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Akrebin kıskacında yoğryulan, gelişen Türkiye'nin imkanlarını her bir insanımıza vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret bizim dönemimizde 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır.

Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yaparak 4253 TL yapmıştık. Bununla kalmadık, asgari ücretten alınan vergileri kaldırmıştık. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi yeni bir düzenleme ile asgari ücreti 5500 liraya çıkarmaya yöneltmişti.Bunları yaparken unutmayalım, bu devletin küfesi var.

ENFLASYON HIZLA DÜŞÜŞE GEÇECEK

Asgari ücrette ortalama yüzde 85, kümülatif olarak yüzde 95 artış sağladık. Ülkemizi faiz, kur ve enflasyon cenderesinden çıkarmaya başladığımız şu dönemde hakları gözeten bir yönetim sergiliyoruz.

Biz çok hassasız, 85 milyon nüfusu olan bir ülkemiz, bu yıl 1 milyon daha artış sözkonusu. Yıl sonunda nüfusun 86 milyonu bulması mümkün. Tüm bunları düşünmemiz mümkün. Enflasyon oranlarının hızla düşüşüne bu ayla birlikte şahitlik edeceğiz. Yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'lere düşürmeyi hedefliyoruz.