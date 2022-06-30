Son dakika haberleri...Asgari ücret zammı için milyonlar geri sayıma geçti. Asgari ücrete ara zam için dün hükümet, işçi ve işveren arasında komisyon toplantısı gerçekleşti. Bugün yeni asgari ücret Temmuz zammı için bir mutabakat çıkması ve yeni rakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü açıklaması bekleniyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Masada hangi formüller var?

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların en çok merak ettiği asgari ücret 2022 detaylar...