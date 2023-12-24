SON DAKİKA: AK Parti’den asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması! Gün ve zam oranı verildi

Son dakika haberi: Asgari ücret konusunda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Akbaşoğlu, 'Asgari ücret ne zaman açıklanacak' sorusunu yanıtladı.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret, memur ve memur emeklilerinin zam orana ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ASGARİ ÜCRET CUMA GÜNÜ AÇIKLANIR"

Asgari ücretin Cuma günü açıklanabileceğini dile getiren Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.