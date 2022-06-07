Son dakika haberleri...Asgari ücret her yıl Aralık ayında hükümet, işçi ve işveren yetkililerinden oluşan 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısıyla beraber belirleniyor. Ancak bu yıl Temmuz ayında da asgari ücrete zam yapılması gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası sosyal refah düzenlemeleri hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan bilindiği üzere asgari ücret tespit edilirken önemli kıstaslardan bir tanesi enflasyon oranı oluyor. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken en çok arananlar arasında yer alıyor. Ancak asgari ücrete ek zam için yasal düzenleme gerekiyor.

Öte yandan asgari ücret 2022 Temmuz zammı için PRİM ve ENFLASYON FARKI formülü gündeme geldi. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği yeni hesaplar...