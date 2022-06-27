Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatlarıyla bir yandan asgari ücrete ara zam için çalışmaları devam ederken, bir yandan da emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Bu zam döneminde asgari ücret dahil vatandaşların tamamının gelirini yükselecek adımlar bekleniyor. Türkiye'de tüm gözler bugün Kabine Toplantısı'ndaydı.

Assgari ücrete ara zam için nasıl bir yol haritası izlenecek?

Asgari ücret için masada hangi formüller var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne mesaj verdi?

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların en çok merak ettiği detaylar...