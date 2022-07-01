Son dakika haberleri...Asgari ücret zammı 2022 için Türkiye'de tüm gözler yetkililerden gelecek açıklamalara döndü. Asgari ücrete ara zam için 2 gün hükümet, işçi ve işveren arasında komisyon toplantısı gerçekleşti ve gece yarısı yeni asgari ücret için Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandı. Bugün gerçekleşmesi beklenen komisyon toplantısı sonrası asgari ücret Temmuz zammı için bir mutabakat çıkması ve yeni rakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Masada hangi formüller var?

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların en çok merak ettiği asgari ücret 2022 detaylar...