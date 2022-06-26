Asgari ücrete zam gelecek mi sorusu aylardır milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Temmuz ayına artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş, 2022 Temmuz ayıyla birlikte maaşlarına zam alacak. Bu noktada asgari ücret zammı olacak mı, asgari ücrete ne kadar, kaç tl zam gelecek soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı ile ilgili sunum yapması bekleniyor. Peki, 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, asgari ücrete zam gelecek mi? İşte son dakika gelişmeleri;

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM!

Son Dakika Haberi: Bakan Vedat Bilgin'in asgari ücret zammı hakkında yaptığı açıklama sonrası yeniden ele alınan temmuz zammı formülleri bu kez ücretliler için geliyor.

Numan Kurtulmuş'un yüzde 40 oranında zam beklediklerini beyan eden açıklamaları geçtiğimiz güne damgasını vurmuştu.

Bakan Bilgin'in açıklaması ardından ele alınan yeni asgari ücret güncel rakamlarla ortaya kondu!

Peki, net ve brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?