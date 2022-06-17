Son dakika haberleri...Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak emekli ve memur Temmuz zammı için Ocak ayında olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi ile ek zamlar gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz zammı ile birlikte, 'Enflasyon farkı' söylemi dikkat çekerken, 2023 yılı başında ise daha kapsamlı alım gücünü artıcı adımlar atılacağı sinyali geldi. Öte yandan TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu rakamlara göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64 olarak, memur zammı ise yüzde 35,14 olarak kesinleşti. Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

Merkez Banaksı enflasyon beklentilerine göre; 6 aylık Temmuz zammı ve ek zamlı olarak milyonların en çok merak ettiği tüm maaşları meslek meslek hesaplandık.

6 aylık memur enflasyon farkı

6 aylık emekli ve memur zammı

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

Yeni SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları

15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı

Asgari ücret Temmuz zammı için 2 formül

İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte tablo tablo tüm maaşlar...

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