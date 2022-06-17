Son dakika haberleri...Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak emekli ve memur Temmuz zammı için Ocak ayında olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi ile ek zamlar gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz zammı ile birlikte, 'Enflasyon farkı' söylemi dikkat çekerken, 2023 yılı başında ise daha kapsamlı alım gücünü artıcı adımlar atılacağı sinyali geldi. Öte yandan TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu rakamlara göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64 olarak, memur zammı ise yüzde 35,14 olarak kesinleşti. Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.
Merkez Banaksı enflasyon beklentilerine göre; 6 aylık Temmuz zammı ve ek zamlı olarak milyonların en çok merak ettiği tüm maaşları meslek meslek hesaplandık.
İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte tablo tablo tüm maaşlar...
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SON DAKİKA HABERİ | BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN PEŞ PEŞE TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ücretlilerin gelirindeki azalışı telafi edecek adımlar atılacağına dikkat çekerek, "Asgari ücreti yüzde 200'e yakın, dolar cinsinden ise yüzde 100'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla bir rahatlama sağlayacağız, yıl başında çok daha rahatlatıcı adımlar planlıyoruz" diye konuştu. Bakan Bilgin de benzer yönde açıklamalar yaptı. Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçilirken, hükümetten gelen 'Enflasyon farkı' söylemleri dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da enflasyon farkı ile ücretlerde yeni düzenlemelerle bütün kesimlerin rahatlayacağını bildirdi. Bunun yanında Ocak ayında olduğu gibi maaş zamlarının yanında sosyal refah artışı adı altında yeni düzenlemeler için çalışmalar yürütülüyor.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA YİNE AYNI OLACAK
Ocak ayında 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Temmuz ayı zam döneminde de aynı parolayla hareket ediyor. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliden memura, ücretliden işçiye her kesimin gelirini artıracak düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Kimin maaşı ne kadar artacak? Milyonlara yeni maaş! | Video
Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.
Hem Başkan Erdoğan hemde Bakan Bilgin'den peş peşe gelen açıklamalar sonrası Temmuz zammı döneminde; SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının artırılması ve memurlar için de bir ek zam sinyali verilmiş oldu.
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İLE YENİ MAAŞLAR BELLİ OLACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların yeni maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmasının ardından belli olacak.
TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ve memur zammı için önem arz eden 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.
Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BELİRLEYİCİ OLACAK
Temmuz zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketine göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 2,97 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik enflasyon beklentisine göre; emekli ve memur zammı ile beraber tüm maaşları ile ödemeleri tek tek hesapladık...
Yaptığımız hesaplamara göre zam oranları,
olarak gerçekleşti.
TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon beklentilerine göre;
MEMURUN TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK YÜZDE 39,17 - EK ZAMLI YÜZDE 41,67
Memur - 6429 - 8947 - 9108
Memur emeklisi - 4289 - 5969 - 6076
YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK YÜZDE 39,17 - EK ZAMLI YÜZDE 41,67
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 29685 - 30218
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15570 - 15850
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9539 - 9710
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12063 - 12280
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27152 - 27640
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15534 - 15813
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13508 - 13750
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18526 - 18859
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11622 - 11831
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15921 - 16207
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9926 - 10104
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 25564 - 26023
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 15043 - 15313
VAİZ 1/4 - 9003 - 12529 - 12755
AVUKAT 1/4 - 10934 - 15217 - 15490
YENİ MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK YÜZDE 39,17 - EK ZAMLI YÜZDE 41,67
Müşteşar (1/1) - 15459 - 21514 - 21901
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19016 - 19358
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7297 - 7428
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7139 - 7268
Öğretmen (1/4) - 5275 - 7341 - 7473
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12464 - 12688
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7593 - 7730
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7137 - 7265
Mühendis (1/4) - 6433 - 8953 - 9114
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6231 - 6343
Profesör (1/4) - 12238 - 17032 - 17338
İmam-hatip - 5275 - 7341 - 7473
Avukat (1/4) - 5275 - 7341 - 7473
Memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte beklentilere göre yapılan hesaplamalar göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı:
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK YÜZDE 39,17 - EK ZAMLI YÜZDE 41,67
65 yaş aylığı - 1085 - 1509 - 1536
Evde bakım desteği - 2354 - 3277 - 3336
Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3277 - 3336
Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1205 - 1227
Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1807 - 1840
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İÇİN 2 FORMÜL
Yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündeme geldi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL: PRİM
Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.
ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ %14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5.004 TL olarak uygulanabilir.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. FORMÜL: ENFLASYON FARKI
Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması durumunda 'Enflasyon farkı' formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak. Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği o hesap:
Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse;
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET 6.989,1
SGK PRİMİ %14 978,47
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89
KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72
Bu beklenti gerçekleşirse hesaplanan rakamlara göre asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.940,72 TL olacak. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK
Üçüncü bir seçenek olarak hükümet, ücret artışı-enflasyon artışı sarmalının tetiklenebileceği durumunu kıstas alabilir. Bu durumda asgari ücret artışı Aralık ayına kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber koordineli çalışması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kararı verecek.
Asgari ücret için ara zam olsun olmasın hangi formül uygulanırsa uygulansın, ücret artışı hiç bir şekilde enflasyon rakamlarının altında kalmayacak.
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