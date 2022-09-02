Son dakika | Avrupa için korkutan uyarı; Kitlesel yoksulluk ve açlık yaşanabilir

Son dakika haberler: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizi Avrupa'yı köşeye sıkıştırdı. Doğalgazdaki artışla elektrik fiyatları da rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bir taraftan arz sıkıntısını aşmak için tasarruf önlemlerini devreye sokan hükümetler, diğer taraftan da vatandaşlarının artan enerji faturalarına destek olmak için plan yapıyor. Belçika'daki Liege Üniversitesi'nden Profesör Damien Ernst, Avrupa ülkeleri için korkutan bir uyarıda bulundu. Fransız haber sitesi Atlantico'ya demeç veren Ernst, yükselen enerji fiyatlarının AB'de kitlesel bir yoksullaşmaya yol açabileceğini ve bu kıştan sonra durumun düzeleceğine dair bir işaret olmadığını söyledi.