SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den asgari ücret 2023 ve EYT açıklaması!

O yörüngeden çıkıyoruz. Bağımsız Türkiye lafını kim söylüyor? Yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde biz siyaset yapıyoruz. Toplumun sorunlarını çözmek zorundayız. Türkiye'nin sorunlarının üstesinden gelmek bizim sorumluluğumuz ve görevimiz. Pandemi sonrası dünyada meydana gelen iki olay var. Biri enerji meselesi. İkincisi ulaştırma sistemleri ve tedarik zincirleri ile ortaya çıkan üretim problemi ve enflasyon problemi. Enflasyon en fazla bizi etkiliyor. Amerika'da yüzde 7-8 olması ciddi bir problem ama Amerika Birleşik Devletleri 20 trilyon dolardan fazla bir ekonomi. Almanya 4 trilyon civarında bir ekonomi. Türkiye bir trilyon eşiğinde olan bir ekonomi. Buna rağmen Türkiye enflasyona karşı ciddi bir mücadele veriyor."