SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den asgari ücret 2023 ve EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık'ta toplayacağını söyledi.

Bakan Bilgin, sorulara şu yanıtları verdi:

SÖZLEŞMELİLERE KADRO NE ZAMAN GELİR?



Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır.

GEÇİCİ TAŞERON-EYT?



Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz.

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNİ 10 GÜNDE TAMAMLAYALIM KARARLILIĞI VARDI. BU YIL DA AYNI YÖNTEM Mİ İZLENECEK, ARALIK AYININ BAŞINDAYKEN Mİ BELİRLENECEK?



Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İŞVERENE EK DESTEK TEŞVİKLER VERİLECEK Mİ?



Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır.