EYT, asgari ücret, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den 3 müjde birden! En net tarihleri verdi

EYT ARALIK'TA MECLİS'E GELECEK, 2023'TE UYGULAMAYA KONULACAK

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT çalışmasını Aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz. EYT düzenlemesi 2023 yılında uygulanacak. Şuan yaş şartını kaldırsak EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var.

EYT'LİLERİN EN ÇOK MERAK ETTİĞİ SORULAR YANIT BULDU!

EYT yasası kimleri kapsayacak?

Yasa çıktığı anda kimler hemen emekli olabilecek?

Emeklilik zorunlu mu olacak?

Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?

Kimler yüksek maaş alacak?

İlk maaş ne zaman?

Bu sorularla beraber EYT yasası için tüm merak edilenler Mete Dirice İle Rakamlarla Konuşalım'da yanıt buldu: