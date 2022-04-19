SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih verildi

Son dakika haberi...Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da ödenecek" dedi.

SON DAKİKA HABERİ | BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri zammı konusunda henüz bir kararımız yok. Buna göre şuan için bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bu ödemelerin maliyeti 25 milyar lira" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...