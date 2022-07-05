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Giriş Tarihi: 5.7.2022 06:49 Son Güncelleme: 5.7.2022 07:14

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması! "Bu yılın sonuna kadar dedi" ve işaret etti!

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA | Bakan Bilgin’den Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT açıklaması! Bu yılın sonuna kadar dedi ve işaret etti!

Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda önemli açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin masada olduğunu belirterek, "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, "Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de alım gücü ve fiyat artışlarına karşı önlemlere değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlara asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbir aldıklarını söyledi.

ALIM GÜCÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA...

Nebati, "Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır. 2022'de kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94.6, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85.5, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78.6 oranında artış yaptık."

"Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" dedi.

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EYT SORUNU BU YIL ÇÖZÜLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin masada olduğunu belirterek, "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz" dedi.

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Bilgin, "Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik" diye konuştu. Sözleşmeli sorununu sadeleştireceklerini belirten Bilgin, "Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması! "Bu yılın sonuna kadar dedi" ve işaret etti!
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