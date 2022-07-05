SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması! "Bu yılın sonuna kadar dedi" ve işaret etti!

EYT SORUNU BU YIL ÇÖZÜLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin masada olduğunu belirterek, "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz" dedi.