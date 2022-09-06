SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: Tarih verildi...

"SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ SONRA ELE ALINACAK"

Bakan Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız." bilgisini verdi.