Son dakika: Bakan Bilgin’den yeni asgari ücret açıklaması: Söz veriyorum...

"EMEĞİNİZİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK BİZİM BİRİNCİ DERECE GÖREVİMİZDİR"

Temasları kapsamında kente gelen Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi'nde maden işçileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Bilgin, işçilerin emeğinin kutsal olduğunu belirterek, "Biz emeğin Bakanlığıyız dolayısıyla sizin emeğinizi korumak ve geliştirmek bizim birinci derece görevimizdir." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye yönelik tehditlerden bahseden Bilgin, Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğiyle işgal altındaki Karabağ'ı kurtardığını hatırlatarak, "Bundan mutluluk duyuyoruz. İşçilerimizin, emekçilerimizin gidecekleri başka bir yer yok. Bu topraklarda yaşayacağız, emeğimizi katacağız, ekonomimizi büyüteceğiz. Emeğimizle vatanımızın toprağını, ekonomimizi bütünleştirerek geleceğimizi inşa edeceğiz. Türkiye, demokrasi içerisinde kalkınarak ileriye doğru yürümeye devam edecektir." diye konuştu.