SON DAKİKA: Bakan Bolat duyurdu: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

Mayıs ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Bolat, şunları kaydetti:

Gururla ifade etmeliyim ki, mayıs ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artış ile 24 milyar 75 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir. Bu rekor, Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. 24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda, tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri olmuştur.

Mayıs ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artış ile yine cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.