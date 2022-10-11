SON DAKİKA: Bakan Dönmez: Avrupalı ülkeler doğal gaz talebi için ülkemizle yoğun temasta

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Türkiye'nin komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebileceğini ifade eden Dönmez, Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir. Türkiye, Türkmenistan doğal gazı başta olmak üzere Hazar bölgesinin, İsrail doğal gazı başta olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesinin ve uzun vadede Irak'ın doğal kaynaklarının ülkemize ve ülkemiz yoluyla piyasalara ulaştırılması için elinden geleni yapmaya hazırdır" dedi.

'AVRUPALI ÜLKELER GAZ TALEBİ İÇİN TÜRKİYE İLE YOĞUN TEMASLARDA BULUNUYOR'

Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesinin, gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile yoğun temaslarda bulunduğunun altını çizen Dönmez, "Bugün yeşil hidrojen alanında imzalayacağımız belgenin de Türkiye'nin hidrojen alanındaki çalışmalarına katkı sunacağını ve işbirliğimizi geliştireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.