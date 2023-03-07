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Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:11 Son Güncelleme: 7.3.2023 10:22

SON DAKİKA: Bakan Dönmez: Depreme odaklandık

Son dakika haberleri...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan Doğalgaz Merkezinin son durumu hakkında, "Depreme odaklandık. Çalışma grupları çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Dönmez: Depreme odaklandık

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin açılış tarihine ilişkin "Muhtemelen nisana kalır. Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor" dedi.

BAKAN DÖNMEZ: DEPREME ODAKLANDIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğal gaz merkezinin son durumuna ilişkin, "Çalışmalarını yapıyorlar. Depreme odaklandık. Çalışma grupları, çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek, ondan sonra da yasal altyapı tamamlanmış olacak" dedi.

Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin açılış tarihi ile ilgili ise "Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor. İster istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Çıkış oldu, netice olarak bir kısmı geri dönmeye başladı. Yarın tekrar bölgeye gideceğim sanırım. Muhtemelen nisana kalır" diye konuştu.

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