SON DAKİKA | Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi: Yeni müjdeler yakın!





"KIŞA DEPOLARIMIZ DOLU GİRDİK"



İran'dan kaynaklı gaz kesintisinin uzaması ihtimalini olup olmadığına dair soruya ilişkin Bakan Dönmez, "Hem aradaki yazışmalarda hem de görüşmelerde İran tarafı 10 gün içinde bunu çözeceğini deklare etmiş durumda. Biz de mümkün mertebe bunu kısaltması konusunda uyarılarımızı da yaptık. İnşallah öyle bir durum söz konusu olmaz. Şu anda eldeki verilere ve bizdeki bilgilere bağlı olarak bunu ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyüyen ve gelişen bir ülke olarak enerji ihtiyacın sürekli artığına ve buna yönelik hazırlıkların da planlandığına vurgu yapan Dönmez, "FSRU diye adlandırdığımız mobil yüzer LNG terminalleri yaklaşık 5 yıl önce hiç yoktu. Şu anda 2 tane var. Biri İzmir'de diğeri Hatay'da" diye konuştu.



Türkiye'nin sisteme gaz akışı sağlamak için bütün seçenekleri kullandığına ve son yıllarda ciddi bir kapasite artışına gittiğine işaret eden Bakan Dönmez, "Bundan yaklaşık 5 yıl öncesinde bizim sisteme verebileceğimiz gazın kapasitesi, boru gazları dahil, günlük 200 milyon metreküpken bugün 300 milyon metreküpe ulaştı" ifadelerine yer verdi.



İran'dan Türkiye'nin yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp gaz aldığını bildiren Dönmez, günlük de yaklaşık 30 milyon metreküp de bir gaz akışını İran tarafından sağlandığını belirtti.



Sistemde kendi olağan akışına uygun bir planlama söz konusu olduğunu ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:



"Kışa depolarımız dolu girdik. Kış aylarının başlamasıyla bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de depolardan bir miktar kullanılmaya başlandı. Kış çıkıncaya kadar onun bir üretim planı vardır. O planlamada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama içinde bulunduğumuz olağanüstü kış şartlarında bizim şehirlerdeki tüketimimiz de ciddi oranda arttı. Bugün itibariyle 81 ilin 73'ünde geçmiş yıllarda olmayan tüketim bir söz konusu. Hamd olsun orada herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah İran'daki sorunu aşınca burayı daha rahat çözmüş olacağız."