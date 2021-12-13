SON DAKİKA | Bakan Dönmez tarih verdi! Karadeniz gazı ne zaman evlere girecek?

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu canlı yayında, doğalgaz tedariğinde sorun olmayacağını belirterek, "Evlere doğalgaz vermeme gibi durum söz konusu değil.
Elimizde doğalgaz var. Teknik olarak bir sorun yok, kontratlarımız var. Her yılın sonunda bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yılda bu dönem için planlama yapıldı. 50-51 milyar metreküp bir talep yapıldı. Biz de yaklaşık 10 milyar metreküplük bir ilave oldu." ifadelerini kullandı.
KARADENİZ GAZINDA İLK ÜRETİM 2023'TE
Karadeniz'deki keşfedilen gazın üretime geçeceği tarihi açıklayan Bakan Dönmez, "1 yıl önce keşfin arkasından çıkmıştık. Sonrasında da olumlu gelişmeler oldu. 2023 hedefimiz. İnşallah o gazı getireceğiz. Saha büyük bir saha. Kuyu açılacak. Üretilen gaz boru sistemiyle kıyıya getirilecek ve burada işletilecek. Bunlar tabi zaman isteyen işler.
İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Karadeniz'deki gaz 2023'te ulusal sisteme bağlanacağımız için gelecek. Günlük üretimi 10 milyon metreküp olarak planladık. 2025-25 gibi maksimum üretime çıkacağız.
Bugün konutlarımızın ürettiği doğalgaz miktarı da buralarda. Orada ürettiğimiz gazla da konutlarımızın tükettiği gazı karşılayacağız." ifadelerini kullandı.