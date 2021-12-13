SON DAKİKA | Bakan Dönmez tarih verdi! Karadeniz gazı ne zaman evlere girecek?

Elimizde doğalgaz var. Teknik olarak bir sorun yok, kontratlarımız var. Her yılın sonunda bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yılda bu dönem için planlama yapıldı. 50-51 milyar metreküp bir talep yapıldı. Biz de yaklaşık 10 milyar metreküplük bir ilave oldu." ifadelerini kullandı.