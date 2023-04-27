SON DAKİKA: Bakan Dönmez tarih verdi! Nükleer enerji ne zaman şebekeye gelecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şöyle:

60 yılı aşkın süredir niyetlense de maalesef hayata geçiremedi. 2000'li yıllar kadar ortalama hükümetlerin süresi 18 ay. 18 ayda bu projenin anlaşmasını bile imzalayamazsınız. Bunu imzaladınız, projelendirmesiyle ilgili hazırlıklar var. 2017'de Meclis'ten geçmiş 2018'de ilk kazmayı vurmuşuz. Bugün 5'inci yıl. Dünyada bu kadar hızlı ilerleyen bir proje olacağını tahmin etmiyorum.



İlk defa nükleer yakıtı tesise getiriyoruz. 1 yılda işletmeye alma çalışmaları devam edecek. Bu ve benzeri birçok projede ne kadar önemli olduğunu vatandaşımız gayet iyi bir şekilde gördü. TOGG yerli aracımız var. İHA'larımız, SİHA'larımız var. 1 hafta önce karaya getirdiğimiz Karadeniz gazı projesi var. Bunlar siyasi irade olmaksızın yapılabilecek işler değil.