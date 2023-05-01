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Giriş Tarihi: 1.5.2023 10:21 Son Güncelleme: 1.5.2023 10:38

SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama! Yeni müjdeler yakın...

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, petrol üretim çalışmasını değerlendirdi. Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları hakkında konuşan Bakan Dönmez, "An itibarıyla sondaj ve kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu. Ama arkadaşlardan son bilgileri bekliyoruz. İnşallah netice alınca da Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu müjdeyi vatandaşımızla paylaşacak" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Dönmez’den heyecanlandıran açıklama! Yeni müjdeler yakın...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmalarına ilişkin, "An itibarıyla sondaj ve kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu. Ama arkadaşlardan son bilgileri bekliyoruz. İnşallah netice alınca da Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu müjdeyi vatandaşımızla paylaşacak." dedi.

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Dönmez, partisinin kentte gerçekleştirdiği seçim çalışmaları esnasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Dönmez, özellikle son yıllarda hem denizde hem de karada hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına büyük bir yoğunluk verdiklerini söyledi.

2022 yılında Karadeniz'de çok büyük bir keşif gerçekleştiklerini kaydeden Dönmez, şunları ifade etti:

"Karada da aslında aralıksız devam eden çalışmalarımız vardı. Adana Çukurova'da biliyorsunuz, önemli bir petrol keşfi olmuştu. Ardından da geçtiğimiz yıl Esma Çevik kuyularında 180 milyon varillik üretilebilir rezervi olan bir saha keşfetmiştik. Yine o zamanlar hatırlarsanız Gabar bölgesinde, Esma Çevik'in yakın bölgelerinde aynı formasyona sahip bazı yapıların olabileceği yönünde arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olmuştu. Onu da kamuoyuyla paylaşmıştık. İki ay kadar önce de ekibimiz orada sondaj çalışmalarına başlamıştı. An itibarıyla sondaj ve kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu. Ama arkadaşlardan son bilgileri bekliyoruz. İnşallah netice alınca da Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu müjdeyi vatandaşımızla paylaşacak. Bizi izlemeye devam edin."

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama! Yeni müjdeler yakın...
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