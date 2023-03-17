Son dakika: Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "115 milyon 508 bin 658 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Hububat baklagil-dane mısır desteği 67 milyon 332 bin 366 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 23 milyon 265 bin 109 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği 15 milyon 832 bin 402 lira, hayvan gen kaynaklarını koruma desteği 6 milyon 472 bin 800 lira ve TMO alım prim desteği 2 milyon 605 bin 981 lira."