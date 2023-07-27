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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Işıkhan açıkladı! Depremden etkilenen illerde prim borçları ertelendi
Giriş Tarihi: 27.7.2023 12:37 Son Güncelleme: 27.7.2023 12:44

Son dakika: Bakan Işıkhan açıkladı! Depremden etkilenen illerde prim borçları ertelendi

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesindeki işverenlerin mevcut prim borçları hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenlerimizin mevcut prim borçları, mücbir sebep düzenlemesi kapsamında 29 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Işıkhan açıkladı! Depremden etkilenen illerde prim borçları ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenlerimizin mevcut prim borçları, mücbir sebep düzenlemesi kapsamında 29 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

Depremden etkilenen illerimizin ekonomisi ile çalışma hayatını rahatlatmak ve güçlendirmek için işverenlerimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Bakan Işıkhan açıkladı! Depremden etkilenen illerde prim borçları ertelendi
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