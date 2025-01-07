SON DAKİKA! Bakan Işıkhan duyurdu: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.

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