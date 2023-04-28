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Giriş Tarihi: 28.4.2023 12:14 Son Güncelleme: 28.4.2023 12:14

SON DAKİKA: Bakan Kirişci açıkladı: Hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

SON DAKİKA: Bakan Kirişci açıkladı: Hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5,5 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece 2023 yılında tarımsal destekleme bütçemiz 57,6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bugün ödeyeceğimiz 5,5 milyar TL destekleme ödemesiyle birlikte 2023 yılı desteklemelerimizin yüzde 56'lık kısmını oluşturan 32,4 milyar TL'yi çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış oluyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci açıkladı: Hesaplara yatırılıyor
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