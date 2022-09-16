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Giriş Tarihi: 16.9.2022 15:31 Son Güncelleme: 16.9.2022 15:59

SON DAKİKA! Bakan Kirişci açıkladı: İthalata yüzde 10'luk gümrük vergisi geldi

DHA
SON DAKİKA! Bakan Kirişci açıkladı: İthalata yüzde 10’luk gümrük vergisi geldi

Son dakika haberi...Dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak daha önce sıfır olan ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "İthalata yüzde 10'luk gümrük vergisi koyduk" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi...Daha önce sıfır olan ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

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SON DAKİKA! Bakan Kirişci açıkladı: İthalata yüzde 10'luk gümrük vergisi geldi
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