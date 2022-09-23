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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Bakan Kirişci dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıkladı
Giriş Tarihi: 23.9.2022 19:00 Son Güncelleme: 23.9.2022 19:21

Son dakika | Bakan Kirişci dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıkladı

Son dakika | Bakan Kirişci dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıkladı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirşci: Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz. Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL’den satabilecekler. Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 TL artırıyoruz.Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 TL’den 92 TL’ye çıkmaktadır. Üreticilerimize hayırlı olsun.

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Son dakika | Bakan Kirişci dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıkladı
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