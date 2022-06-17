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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:22 Son Güncelleme: 17.6.2022 09:25

Son dakika: Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Son dakika: Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

Son dakika haberleri: 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

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Son dakika: Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
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