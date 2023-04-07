SON DAKİKA: Bakan Kirişci duyurdu: Ödemeler yatırılıyor

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Kirişci yaptığı yazılı açıklamada, "1 milyar 268 milyon 568 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.