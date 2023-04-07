Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Kirişci duyurdu: Ödemeler yatırılıyor
Giriş Tarihi: 7.4.2023 15:15

SON DAKİKA: Bakan Kirişci duyurdu: Ödemeler yatırılıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

SON DAKİKA: Bakan Kirişci duyurdu: Ödemeler yatırılıyor

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Kirişci yaptığı yazılı açıklamada, "1 milyar 268 milyon 568 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakan Kirişci duyurdu: Ödemeler yatırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA