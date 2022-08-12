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Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:33 Son Güncelleme: 12.8.2022 11:47

Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

DHA
Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Son dakika haberi: Bakan Kirişci: 32 milyon 651 bin 947 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 32 milyon 651 bin 947 lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımında destek ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, Uzman Eller Proje Desteği olarak 16 milyon 363 bin 857 lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği olarak 9 milyon 590 bin 978 lira, Et Regülasyon Desteği olarak 5 milyon 310 bin lira, Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteği olarak 1 milyon 387 bin 112 lira ödeme yapılacak.

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Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor
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