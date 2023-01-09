SON DAKİKA: Bakan Kirişci’den tahıl koridoru açıklaması!

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "8 Ocak itibariyle Tahıl Koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşınmıştır. En az gelişmiş ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,4'tür" dedi.

Bakan Kirişci'nin Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmasından satır başları:

"2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar TL tarımsal desteklemede bulunduk.

Bitkisel üretimimizi, 2021 yılına göre yüzde 9,1 oranında artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardık ve bu rakamla tüm zamanların rekorunu kırdık."

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