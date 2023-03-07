SON DAKİKA: Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit çalışmaları çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımız bugünden itibaren tamamlandı" dedi.

Bakan Kurum'un Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı konuşmada öne çıkanlar:

"Aziz milletimizin her bir ferdi bu acıyı yüreğinde hissetti. Geride bıraktığımız karanlık gecenin izlerini silmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Devletimiz tüm imkanlarını deprem bölgesine sevk etmiş ve aynı anlayışla çalışacaktır.

Bakanlığımızda tüm ekiplerimizle Malatya'mızda hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek hem de Malatya'mızın inşasına yönelik istişarede bulunmak amacıyla bir araya geldik. Malatya'da yapılacak yerleşim yerlerine, sanayi alanlarına ilişkin görüşlerini dinledik ve kararlar aldık.

"MALATYA'DA KONTEYNER KENT UYGULAMAMIZ DEVAM EDİYOR"

Biz seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Geçici barınma ve hasar tespit çalışmaları noktasında TOKİ'mizle özel sektörümüzle çadır kent kurulumundan sonra konteyner kentler, prefabrik yapıların inşa sürecini yönetiyoruz.

Malatya'da konteyner kent uygulamamız devam ediyor. İnşallah sıcak sularımız akacak bu kentimizde. Bir yandan hasar tespit çalışmalarımızı da yönetiyoruz. Bilhassa Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir'de hasar tespit çalışmaları çerçevesinde orta hasarlı, az hasarlı ve hasarlı binalara ekiplerimiz bir kez daha bakmaya başladı.

"11 İLDE 1 MİLYON 712 BİNADA İNCELEME YAPTIK"

Depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 117 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptık. İçerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 binanın da yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

"YAPTIĞIMIZ BİLGİLENDİRMELERLE BİRLİKTE ARTIK HAK SAHİPLİĞİ SÜRECİNİ DE BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ"

Malatya'mızda ise 90 bin 347 bağımsız bölümden oluşan 32 bin 195 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. İnşallah birkaç gün içerisinde önümüzdeki 6 ili de hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Vatandaşlarımıza bu konuda e-Devlet üzerinden ilk andan itibaren bilgilendirmeleri yapıyoruz ve bu bilgilendirmelerle birlikte artık hak sahipliği sürecini de başlatmış olacağız.

"AFET KONUTLARINI YAPMA SÜRECİNE BAŞLATTIK"

Asrın felaketinde bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu aldık. Cumhurbaşkanımızın da AFAD'la koordine ettiği ilgili bakanlarımızla, belediyelerimizle en hızlı refleksi alarak depremzede kardeşlerimizin sıcak yuvaya kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet yapım konut seferberliği kapsamında da afet konutlarını yapma sürecine başlattık. İlk kazmalarımızı illerimizde vurduk. Malatya'mızda ilk sözleşmelerimizi imzaladık. Malatya'mızda 66 bin 200 konut ve 21 bin 549 köy evi inşa edeceğiz. Bölgede zemin etüt çalışmaları tamamlanan, en doğru ve en sağlam zeminin olduğu yerlerde çalışmalarımızı başlattık.

"EN DOĞRU YERİN TESPİTİNİ YAPIYOR İNŞA SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Bilim insanlarımızın ışığında hocalarımızla birlikte yerel yönetimlerimizle birlikte en doğru yerin tespitini yapıyor inşa sürecini başlatıyoruz. 21 Şubat'ta başlattığımız ihale Gaziantep'te 7890, Adıyaman'da 11611 konut, Kilis'te 645, Hatay'da 1667, Kahramanmaraş'ta 5630, Malatya'da 2420, Adana'da 590, 21 bin 62 konutumuzun yapımına başlamış olduk.

2 bin 468 konutumuzun sözleşmesini imzalıyoruz. 21 Şubat'ta başladığımız toplamda 27 bin 849 konutumuzun yapımına başlatmış olacağız. Köy konutlarımızın da yapımına başladık. Toplam 244 bin 343 konutumuzu, 50 bin civarında da köy konutumuzu yapmış olacağız.

Malatya'da depremin ilk anından bu yana Malatyalı kardeşlerimizle beraberdik.

Onlara söz verdik. 1 yıl içerisinde konutlarımızın teslimini yapacağız dedik ve 8 bin 246 konutumuzu bitirerek teslim ettik.

Hamd olsun o depremde Fahriye teyzemizin yüzündeki gülümseye teselli olduk. Ailesini kaybeden Meriç kardeşimize umut olduk. Buradan da söz veriyoruz ki 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz. Bütün deprem bölgelerinde nasıl hareket ettiysek burada da aynı anlayışla hareket edeceğiz."