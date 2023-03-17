SON DAKİKA: Bakan Kurum hasar raporunu açıkladı: 11 ilde eş zamanlı temeller atılacak

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim alanında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yapıldığı bilgisini aktardı.

Bakan Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar:

"Rabbim hepimizi beterinden korusun diyorum. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm kurumlarımızla sahaya koştuk. Gönüllerimizi iyilik yolunda perçinlemek üzere, nerede afetzede vatandaşımız varsa devletimiz tüm imkanlarıyla oradaydı. Sözümüz söz. Her zaman söylüyoruz. 20 yılda ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk. Vatandaşlarımıza hamdolsun konutlarını bitirdik, teslim ettik. Kentsel dönüşümü belediyelerimizle birlikte kararlı şekilde ilerlettik. Malatya'mızı tarihi, turizmi, sanatıyla gerek şehrin içindeki gelenekleriyle, kayısı pazarı, esnafımızı buradaki tarihi eserleri koruyacak anlayışla rezerv alanlarda inşa sürecini yürütüyor olacağız.

Devletimiz 2,5 milyon vatandaşı sahada barınma imkanını sağlamıştır. Bu şartları daha da iyileştirerek konteyner kentlere geçiş sürecini yönetiyoruz. Hasar tespit ekiplerimiz 11 ilimize eş zamanlı hasar tespitlerini sürdürüyorlar. Hasar tespitler çerçevesinde 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Felaketin ilk anından itibaren devletimiz milletimizle vatandaşımızla omuz omuza çalışmaları yürütmektedir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapımı seferberliğimizi başlattığımızı Cumhurbaşkanımız ilan etmişti. Sözleşmelerini imzaladığımız toplamda 32 bin konutun inşasına başlamış olduk. Malatya'mızda ilk hasar tespitler sonucunda 45 bin konutu, köy evlerini yaptıysak aynı anlayışla köy ve ilçelerimizde konutların inşasını yürütüyor olacağız. TOKİ'mizle yapacağız. Emlak Konut'la yapacağız. Burada esnaf ve vatandaş için çalışmaları 11 ilimizde yürütüyoruz. 650 binden fazla binayı yapıp teslim edeceğiz. Önümüzdeki hafta itibarıyla 32 bin konutun 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 11 ilde atıyor olacağız. Hızlı şekilde inşa süreci yürütülecektir. Çalışmalarımızı yaparken de bilim insanlarıyla, görüşleriyle beraber kurmuş olduğumuz ulusal risk kalkanı neticesinde alt çalışma gruplarıyla hocalarla birlikte en sağlam zeminde konutların inşasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

İnsanın niyeti neyse kalbinde onu büyütürmüş. Malatya'mız ve diğer afet bölgelerimizde anlayışla çalışmalarımızı yapıyor olacağız. En büyük umudumuz sizleri daha önceki depremlerde olduğu gibi nasıl 3 yıl önceki depremde söz verdiysek, konutlarını teslim ettiysek inşallah bu Deprem afeti için de gece gündüz demeden bilim insanlarımızla çalışma arkadaşlarımızla afetzedelerle omuz omuza vererek çalışmalara devam edeceğiz.

Bir yandan sosyal konutlarımızı yapacağız. Kaldığımız yerden İlk Evim İlk İş Yerim kuralarımıza devam ediyoruz. İnşaatlara devam ediyoruz. 11 ilimizde çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz. Eş zamanlı inşa sürecini 81 ilimizde devam ettireceğiz. Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı da Hazine Maliye Bakanlığımızla ortak çalışma yürüttük. Vatandaşların riskli konutlarını yenilemesi amacıyla kredi tutarımızı 1 milyon 250 bin liraya çıkarmış olduk. 1,49'luk faiz tavanı, bunun da 0,70'lik oranını devletimiz karşılayacak. Vatandaşımız 0,79 faiz oranıyla 10 yıl vadede 1 milyon 250 bin lira kredi çekerek binasını yenileyecek. Vatandaşların mağdur olmaması için kentsel dönüşüm yapan firmalara müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. Riskli binalarda vatandaşla anlaşan müteahhitler 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Bu çerçevede de kentsel dönüşümü hızlandıracak ve şehirlerin dirençli hale gelmesi için kararlılığımızı ortaya koymuş olacağız."