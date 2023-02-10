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Giriş Tarihi: 10.2.2023 10:42 Son Güncelleme: 10.2.2023 10:59

SON DAKİKA: Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede! Evlerinin hasar durumlarını görebilirler

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "e-Devlet" ve "http://hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.

SON DAKİKA: Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede! Evlerinin hasar durumlarını görebilirler

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum, "Antep'te ilk etapta 1324 binada arama-kurtarma faaliyetlerimiz başlamıştı.Şu an da arama-kurtarma faaliyetlerimizi 108 binada yürütüyoruz. Kalan binalarda tamamlanmış durumda. Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı kaybettik, 12 bin 468 yaralı var" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler.

(Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen) 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA: Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede! Evlerinin hasar durumlarını görebilirler
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