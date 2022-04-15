SON DAKİKA | Bakan Kurum ’Hayırlı olsun’ diyerek duyurdu! Başvuru ve ödeme süresi uzatıldı

BUGÜNE KADAR TOPLAM 685 BİN TAŞINMAZIN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı daha önce de vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin birçok uygulamayı yürürlüğe koymuştu. Bu uygulamalar arasında 2/B olarak bilinen araziler ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı da yer alıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar toplam 685 bin taşınmazın satışı gerçekleştirilirken, 955 bin hak sahibi vatandaş tapularına kavuştu. Ancak Kovid-19 nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 314 bin vatandaşın mağduriyet yaşamaması için başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.