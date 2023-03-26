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Giriş Tarihi: 26.3.2023 13:47 Son Güncelleme: 26.3.2023 13:56

SON DAKİKA: Bakan Kurum o illeri örnek gösterdi: Dimdik ayaktalar!

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında yaşanan Elazığ depremi sonrası inşa Malatya ve Elazığ'da inşa edilen afet konutlarını örnek göstererek, "Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığı iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız, doğru teknik de kullanırsanız inşaatı HER ZAMAN yapabilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Bakan Kurum o illeri örnek gösterdi: Dimdik ayaktalar!

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, inşaat yaparken hassasiyet gösterilmesi gereken noktaların doğru tespitler ve doğru teknikler olduğunun altını çizen bir paylaşımda bulundu.

'BÜYÜK AFET SONRASI DİMDİK AYAKTALAR!'

Bakan Murat Kurum, "Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. 2020'deki deprem sonrası, inşasını 20'nci günde başlattığımız konutlar bu büyük afet sonrası dimdik ayakta!" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum'dan deprem sonrası konut inşaatı hakkında videolu paylaşım

"EN UFAK ÇATLAK YOK, GÜVENLE OTURUYORUZ"

Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise Malatya ve Elazığ'daki TOKİ konutlarından görüntüler yer aldı. Videoda, TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların da görüşlerine yer verildi. Vatandaşlar, "Depremin şiddetini çok hafif hissettik, hiçbir hasarımız yok çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Binalarımız sağlam; en ufak bir çatlak, boya döküntüsü görmedik. Maşallah, alçılarımızda bile bir patlak yok. Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı ve oldukça güvenli durumda. Deprem olduğunda korkup kaçmıyoruz, evlerimizde güvenle oturuyoruz." şeklinde ortak görüş verdi.

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SON DAKİKA: Bakan Kurum o illeri örnek gösterdi: Dimdik ayaktalar!
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