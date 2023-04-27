Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Kurum rakamlarla duyurdu: Yarısı Bizden Kampanyası'na rekor başvuru
Giriş Tarihi: 27.4.2023 15:40

SON DAKİKA: Bakan Kurum rakamlarla duyurdu: Yarısı Bizden Kampanyası'na rekor başvuru

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' Kampanyası başvuru sayısının 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795'e ulaştığını bildirdi.

SON DAKİKA: Bakan Kurum rakamlarla duyurdu: Yarısı Bizden Kampanyası’na rekor başvuru

Son dakika haberleri....Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' Kampanyası başvuru sayısı hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru oldu. İstanbul'umuzu el ele vererek birlikte dönüştürecek, riskli tek bir konut kalmayana kadar projelerimizi hayata geçireceğiz!" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakan Kurum rakamlarla duyurdu: Yarısı Bizden Kampanyası'na rekor başvuru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA