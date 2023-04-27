SON DAKİKA: Bakan Kurum rakamlarla duyurdu: Yarısı Bizden Kampanyası’na rekor başvuru

Son dakika haberleri....Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' Kampanyası başvuru sayısı hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru oldu. İstanbul'umuzu el ele vererek birlikte dönüştürecek, riskli tek bir konut kalmayana kadar projelerimizi hayata geçireceğiz!" ifadelerini kullandı.