Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Kurum 'Son çalışmaları yapıyoruz' diyerek duyurdu: Önümüzdeki hafta teslim edeceğiz
Giriş Tarihi: 20.3.2023 13:57 Son Güncelleme: 20.3.2023 14:00

SON DAKİKA: Bakan Kurum 'Son çalışmaları yapıyoruz' diyerek duyurdu: Önümüzdeki hafta teslim edeceğiz

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Adıyaman’da... TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzce hazırladığımız geçici barınma alanımızda afetzede kardeşlerimizi ağırlamak için son çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki hafta teslim etmeye başlayacağız" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Kurum ’Son çalışmaları yapıyoruz’ diyerek duyurdu: Önümüzdeki hafta teslim edeceğiz

11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar son hız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki geçici barınma alanında afetzedeleri ağırlamak için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

BAKAN KURUM: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Bakan Kurum "Adıyaman'da... TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzce hazırladığımız geçici barınma alanımızda afetzede kardeşlerimizi ağırlamak için son çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki hafta teslim etmeye başlayacağız" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakan Kurum 'Son çalışmaları yapıyoruz' diyerek duyurdu: Önümüzdeki hafta teslim edeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA