SON DAKİKA: Bakan Kurum ’Son çalışmaları yapıyoruz’ diyerek duyurdu: Önümüzdeki hafta teslim edeceğiz

11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar son hız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki geçici barınma alanında afetzedeleri ağırlamak için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.