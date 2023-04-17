Son dakika: Bakan Kurum’dan İstanbul Finans Merkezi için videolu paylaşım!

İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor. İstanbul Finans Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli bir açıklama geldi.

İstanbul Finans Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Göz bebeğimiz İstanbul'u dünya ekonomisinin merkezi yapacak İstanbul Finans Merkezi'mizi bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile açıyoruz.

65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın prestijli projelerinden biri olan İFM, İstanbul'umuzu finansta da en üst lige taşıyacak."