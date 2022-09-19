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Giriş Tarihi: 19.9.2022 09:28 Son Güncelleme: 19.9.2022 09:36

SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan TOKİ sosyal konut açıklaması! Başvurularda yeni rekor

DHA
SON DAKİKA! Bakan Kurum’dan TOKİ sosyal konut açıklaması! Başvurularda yeni rekor

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250" dedi.

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250" dedi.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE YENİ REKOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştığını söyledi.

Bakan Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız." mesajı paylaştı.

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SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan TOKİ sosyal konut açıklaması! Başvurularda yeni rekor
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